ПЕКИН, 29 июл /ПРАЙМ/. Почти 200 рейсов отменены в международном аэропорту Пекина "Шоуду" в понедельник в связи с неблагоприятными погодными условиями, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Сильная гроза прошла в Пекине минувшей ночью, по прогнозам синоптиков, до вечера понедельника в китайской столице будут идти периодические кратковременные дожди.

По состоянию на 11.00 (6.00 мск) отменены 106 вылетающих рейсов и 91 прилет. Помимо этого, задержаны 13 прибывающих рейсов. На расписании российской авиакомпании "Аэрофлот" непогода не сказалась, рейсы осуществляются в соответствии с графиком.