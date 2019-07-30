МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение уволить около 400 сотрудников, что составляет около трети маркетингового управления компании в мире, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в понедельник направил сотрудникам компании электронное письмо, в котором сообщил о предстоящих сокращениях.

"На сегодняшний день существует всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем по мере того, как компания становится больше, однако нам нужно этим заняться и быстро", — приводит агентство выдержки из письма Хосровшахи.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в 20% от каждого вызова.