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МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Red Wings отправил резервным бортом пассажиров отмененного ранее рейса Симферополь-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Рейс wz306, который должен был вылететь из Симферополя в Москву 29 июля, был отменен по техническим причинам, сказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идёт о самолёте Airbus A321.

Представитель перевозчика отметил, что выполняется совмещенный рейс Red Wings на Boeing 777-200.

"Рейс wz9310 с пассажирами задержанного рейса 306 вылетел в Москву в 5.45 (мск)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings.

Red Wings отмечает, что пассажиры задержанного ранее рейса обслуживались в соответствии с Федеральными авиационными правилами, им было предложено размещение в гостиницах, горячее питание и напитки.