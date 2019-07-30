МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM заказала 60 самолетов Airbus моделей A220-300, которые должны постепенно заменить старые самолеты, говорится в релизе компании.

"Air France заказала 60 самолетов Airbus A220-300", — пишет компания, уточняя, что заказ осуществлен в возможностью опциона. Первый самолет должен быть поставлен в сентябре 2021 года, все они войдут во флот ближне- и среднемагистральных самолетов. Компания отмечает, что самолеты этих моделей вбрасывают на 20% меньше углекислого газа по сравнению с аналогичными марками своего класса, а также они вдвое тише.

Вместе с этим компания объявила о намерении отказаться от использования самолетов A380 к 2022 году. Air France-KLM сообщила, что эти самолеты расходуют на 20-25% топлива на пассажирское место больше по сравнению с магистральными самолетами нового поколения. Кроме того, рост расходов на техобслуживание и необходимая модернизация салона снижают их экономическую привлекательность, отмечается в сообщении. Компания изучает возможность замены этих самолетов более современными.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.