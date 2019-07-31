МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Пассажиры российских поездов привыкли, что проводники встречают их при посадке в вагон, проверяют билет, угощают чаем-кофе и выдают постельное белье. Однако иногда сотрудникам приходится сталкиваться с внештатными ситуациями, например спасать пассажиров от змей или принять роды.

День железнодорожника отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа, в этом году он приходится на 4 августа. РИА Новости собрало к этому празднику несколько историй о необычных поступках проводников, каждый из который достоин стать героем экрана.

"ЧЕРНАЯ МАМБА"

"Елена бесшумно метнулась из купе, на бегу перебирая варианты нейтрализации пресмыкающегося. Взгляд зацепился за кучу белья, сданного пассажирами. Мешок! Плотный полотняный мешок, в котором перевозят комплекты постельных принадлежностей! Быстро схватив вьюк, Елена Симонова бросилась обратно в купе.

Женщина продела руку в мешок, чтобы схватить чешуйчатую противницу поперек туловища, а затем накинуть оставшуюся часть ткани и завязать горловину. Но не тут-то было. Змея как будто не заметила хватки. Изогнувшись всем телом, она выскользнула и сползла по стенке на нижнюю полку. Елена предприняла еще несколько попыток. В конце концов она со всей силы впилась пальцами в тело рептилии и запихнула ее в мешок".

Нет, это не сценарий блокбастера или новая книга о супергероях. Это статья корпоративной газеты РЖД — "Гудок" — о том, как проводница поезда Абакан-Барнаул Елена Симонова спасала пассажиров от змеи.

Хозяйка в нарушение правил пронесла в поезд питомца, который незаметно для нее выполз из контейнера. Змея, к счастью, оказалась, неядовитой. Однако присутствие такого соседа, ползающего по полкам в купе, заставило понервничать пассажиров, которых в итоге от ползучего гада спасла проводница.

РОЖДЕНИЕ В ПУТИ

Другой проводнице — Алле Курбатовой — довелось принимать в пути роды. Одна из пассажирок поезда Абакан-Красноярск, пишет корпоративная газета РЖД, сообщила, что соседке плохо. Оказалось, будущая мама ехала в краевой перинатальный центр, и до планируемой даты родов было около недели.

Однако все началось в поезде. К помощи подключилась проводница соседнего вагона — Любовь Федосенко. Коллеги застелили чистую постель и перевели роженицу в служебное купе.

"Через несколько минут новорожденная пассажирка громко заявила о своем появлении на свет. Алла запеленала нежданную пассажирку в простыню со штампом компании ФПК – даже конвертиком получилось, как это делают в роддоме", — пересказывает события того дня "Гудок".

СЕКУНДЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Случаются и такие ситуации, когда проводнику надо среагировать мгновенно, чтобы спасти жизнь или здоровье пассажира. Об одной из таких историй РИА Новости рассказали в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), которая владеет практически всеми поездами дальнего следования в России.

Поезд прибыл в Санкт-Петербург. Проводница Наталья Зотова, как обычно, провожала людей при выходе из вагона. Когда около половины пассажиров уже покинули вагон, в тамбуре появилась пятилетняя девочка. Не дожидаясь мамы, нагруженной вещами, она пошла к выходу.

Проводница приготовилась взять девочку за руку и помочь ей переступить проем между вагоном и платформой, протянула руку, но маленькая пассажирка самостоятельно рванула вперед, споткнулась и, потеряв равновесие, начала падать.

"Еще мгновение, и девочка оказалась бы на железнодорожном пути между вагоном и платформой. Но Наталья незамедлительно подхватила сорвавшегося ребенка. Через секунду не успевшая толком испугаться девочка уже стояла на твердой земле", — рассказали в ФПК благополучный финал.

ИЗ ГОРЯЩЕЙ МАШИНЫ

Бывает, что проводники оказывают помощь не только пассажирам, как это случилось при столкновении грузовика с поездом Адлер-Нижневартовск на Северо-Кавказской дороге. Машинист локомотивного депо применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП загорелись грузовой автомобиль и один вагон поезда. После экстренной остановки состава поездная бригада организовала немедленную эвакуацию пассажиров.

"Проводник штабного вагона Сергей Пятых совместно с работником вагона-ресторана Андреем Капустиным извлекли водителя грузовой машины из горящей кабины и оттащили его на безопасное расстояние", — рассказывают в "Федеральной пассажирской компании".

Тем временем работники поездной бригады незамедлительно приступили к тушению кабины автомобиля и занимались ликвидацией пожара в вагоне и локомотиве. А начальник поезда организовала переход пассажиров на безопасное расстояние, руководила действиями своих подчиненных и организовала сбор сведений о пассажирах.

Это лишь несколько случаев доблести проводников. В ФПК говорят, что самых отличившихся из них в компании отмечают особо.