МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Пассажирам, которые уже приобрели билеты авиакомпании "Россия", после отмены заявленных рейсов на Шри-Ланку в период с 6 сентября по 26 октября должны предложить возврат стоимости билета или альтернативные варианты на стыковочные рейсы без доплаты, сообщил РИА Новости источник в туротрасли.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания "Аэрофлот" оповестила туроператоров об отмене полетной программы в Коломбо (ее выполняет "дочка" нацперевозчика – АК "Россия") с 6 сентября по 26 октября. АТОР также отметила, что с 27 октября и до конца программы рейсы на этом направлении будут выполняться по расписанию.

Источник в туротрасли пояснил, что с учетом реальной загрузки рейсов на Шри-Ланку авиакомпания проводит корректировку полетной программы, включая временную отмену рейсов.

"Шри-Ланка остается традиционно зимним направлением для российских туристов. С наступлением высокого сезона эти рейсы будут восстановлены. Это не первая подобная отмена рейсов в низкий сезон. Так же перевозчик прерывал авиасообщение с индонезийским островом Бали", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

"В подобных случаях пассажирам предлагают возврат денег за авиабилет или перебронирование на альтернативные стыковочные рейсы без доплаты", — уточнил он.

Шри-Ланка начнет с 1 августа 2019 года начала выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Эти меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией терактов 21 апреля.