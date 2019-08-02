ХАБАРОВСК, 2 авг /ПРАЙМ/. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре (АСЗ, входит в ОСК) спустил на воду первый корпус строящегося для Сахалина парома "Александр Деев", сообщает правительство Хабаровского края в пятницу.

Ранее сообщалось, что завод строит два парома для сообщения острова Сахалин с материковой частью России. В декабре 2019 года оба парома планировалось передать заказчику, в качестве которого выступила компания "ГТЛК" (Государственная транспортная лизинговая компания). Но позже ОСК и заказчик договорились сдвинуть сроки сдачи паромов на 2020 и 2021 годы. На необходимость увеличить сроки повлияли наложенные на ОСК санкции США и ЕС, а также кадровые вопросы.

"Корпус первого парома для Сахалинской области сегодня спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре. Для вывода "Александра Деева" в акваторию Амура и его последующей достройки на Амурском судостроительном заводе подготовили специальный судоподъемный понтон. Он позволил облегчить всплытие корпуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно высотой с пятиэтажный дом строилось в разных цехах. Последние три блока покинули сварочный цех в апреле. А в мае состоялась уникальная операция по сварке частей нового парома.

"Параллельно продолжаются работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание балластных цистерн. Осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков. Однако основные силы судостроителей, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала", — приводятся в сообщении слова главного строителя АСЗ Юрия Лысенкова.

Сообщается, что работы по строительству парома ведутся круглосуточно. Над заказом трудятся более 300 человек. Согласно утвержденному графику, в августе 2020 года паром отправится во Владивосток для финальных работ, испытаний и дальнейшей сдачи в эксплуатацию.

Отмечается, что новый паром будет работать на переправе Ванино-Холмск. "Александр Деев" имеет усиленный ледовый класс и способен двигаться во льдах толщиной один метр. Кроме того, паром не так зависим от погоды как его предшественник – "Сахалин". Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Стоимость двух кораблей составляет почти 10 миллиардов рублей.