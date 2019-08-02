МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывать и утверждать паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного объекта и транспортного средства. При этом типовые паспорта будут разработаны правительством РФ.

Также закон обязывает субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков обеспечивать доступ к данным с технических средств обеспечения безопасности подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора, а также передачу таких данных в служебные помещения на объекте транспортной инфраструктуры.

Кроме того, подразделения ведомственной охраны в области транспорта будут иметь право на получение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия. При этом работники подразделений транспортной безопасности будут обязаны ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ, и периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. Также сотрудники подразделений транспортной безопасности получат право на ношение и хранение служебного огнестрельного оружия.

Уточняются также правила повторного досмотра, задержания и изъятия, при наличии, оружия, боеприпасов, ядовитых и радиоактивных веществ для последующей передачи органам внутренних дел и ФСБ.

Срок реализации требований в части оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры — 1 марта 2020 года.