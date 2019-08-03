КАИР, 3 авг /ПРАЙМ/. Администрация Суэцкого канала объявила о проходе в пятницу через его русло рекордного количества кораблей.

Как заявил глава администрации канала адмирал Мохаб Мамиш, "за этот день одну из важнейших мировых артерий впервые в истории пересек 81 корабль". Общий тоннаж прошедших в оба направления в эти сутки судов составил "рекордные 6 миллионов 100 тысяч тонн".

"Беспрецедентное увеличение количества и тоннажа судов, пересекающих канал, является свидетельством уверенности международного судоходного сообщества в эффективности канала и его способности принимать гигантские суда с большой осадкой, особенно после успеха проекта нового русла канала", — приводятся слова Мамиша в заявлении администрации канала.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

Шестого августа 2015 года было открыто новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, которое позволило ускорить прохождение судов в обе стороны. Его строительство обошлось в восемь миллиардов долларов.