БРЮССЕЛЬ, 3 авг /ПРАЙМ/. Сбой в международном аэропорту Брюсселя вызвал проблемы с погрузкой багажа на ряд европейских и международных рейсов, аэропорт пытается постепенно распределить скопившиеся несколько тысяч единиц багажа.

По сообщению пресс-службы аэропорта, в настоящее время "рейсы отправляются с багажом".

"Мы приносим искренние извинения всем нашим пассажирам за доставленные неудобства. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить багаж, который остался в аэропорту Брюсселя до конечного пункта назначения как можно скорее",- говорится в сообщении.

По предварительным данным, чемодан с плохо прикрепленным ремнем попал в багажную систему, "вызвав повреждение, из-за которого система отключилась".

Техническую проблему устранили в течение трёх часов, однако это сказалось на операциях с багажом на дальнейших рейсах.

"Некоторые рейсы пришлось и придется оставить частично без багажа, либо они будут задержаны. Свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения информации о вашем рейсе", — предупредил аэропорт.

Авиакомпания Brussels Airlines, рейсы которой оказались затронуты сбоем, также сообщила, что "работа аэропорта нормализуется".

По предварительным данным, в целом могло скопиться порядка шести тысяч единиц багажа. В первую очередь в пункт назначения отправляют чемоданы с тех рейсов, которые не летают ежедневно. Вторые в очереди ежедневные европейские направления.