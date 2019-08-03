МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Более десяти тысяч человек посетили стенд нового поезда "Иволга", который будет ездить по первым двум линиям Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что макет нового поезда "Иволга", который будет ездить по первым двум линиям Московских центральных диаметров, представят на фестивале "Пикник Афиши" 3 августа в парке Коломенское.

"На фестивале "Пикник "Афиши" впервые был установлен полноразмерный макет поезда "Иволга", который всего за один день посетили более 10 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стенд повторяет первый вагон поезда "Иволга". Там были обустроены специальные островки отдыха с зарядными станциями и навесами, все желающие могли поиграть в петанк, покачаться на качелях, а для детей была приготовлена огромная раскраска. Также внутри была установлена зеленая фотозона с живыми растениями и неоновым брендингом.

Кроме того, специально для фестиваля была выпущена лимитированная версия именных карт "Тройка" с тематическим дизайном в количестве 3 тысяч штук.