МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. РЖД вновь отметят день железнодорожника проведением благотворительного забега по всей России, говорится в сообщении компании.

Железнодорожники России традиционно отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье августа.

"Начиная с 2016 года, празднование Дня железнодорожника проходит в формате благотворительного забега "Достигая цели!". В 2019 году мероприятие пройдет по всей стране 4 августа", — говорится в сообщении РЖД.

В Москве благотворительный забег пройдет в этом году на территории спорткомплекса "Лужники". Планируются дистанции для всех возрастов – от 6 лет до 70+: 500 метров (детский забег), 1520 метров (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи 1520 мм), 5 километров и 10 километров.

Согласно правилам, для участия в забеге надо зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. "Все средства от участия в мероприятии передаются в благотворительный фонд "Линия жизни". Отчеты о лечении детей, которым оказана помощь на эти средства, опубликованы на сайте фонда", — сообщают РЖД.

Помимо забегов, планируется культурно-спортивная программа. Организованы площадки для семейного отдыха, детские зоны, где каждый сможет попробовать свои силы в таких видах спорта, как футбол, хоккей, волейбол, пляжный волейбол, стритбол, шахматы и другие. Прийти на праздник может любой желающий.