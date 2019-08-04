МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. День железнодорожника отмечается в России в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В 2019 году эта дата приходится на 4 августа.

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден приказом по министерству путей сообщения от 9 июля 1896 года и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).

В этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом.

После 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет.

Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена по инициативе самих железнодорожников, впервые за долгие годы перевыполнивших план перевозок в 1935 году.

В конце июля 1935 года на состоявшемся в Кремле приеме работников железнодорожного транспорта была выдвинута инициатива ежегодно отмечать профессиональные трудовые успехи. Постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на ближайший выходной день.

По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.

Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.

Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.

18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

За последние годы железные дороги заметно обновили свой облик и принципы работы. ОАО "РЖД" сегодня – это новые скорости, маршруты и сервисы, современные вагоны и мобильные приложения. Компания становится все более динамичной, гибкой и клиентоориентированной.

В 2018 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,155 миллиарда пассажиров (+3,4% к 2017 году), из них в дальнем следовании перевезено 110 миллионов пассажиров (+7,9%), в пригородном сообщении – 1,45 миллиарда пассажиров (+2,9%).

Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,3 миллиарда тонн, что на 2,2% больше, чем за 2017 год.

Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2018 год выросли на 5,9% по сравнению с 2017 годом и составили 1798,4 миллиарда рублей (1 697,6 миллиарда рублей – годом ранее). Величина чистой прибыли составила 18,4 миллиарда рублей.

Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение правительственных и ведомственных наград. На всех железных дорогах в преддверии праздника открываются новые объекты инфраструктуры, проводятся спортивные соревнования и фестивали, чествование ветеранов.