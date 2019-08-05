МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы SU2582/SU2583 из Москвы в Лондон из-за забастовки персонала аэропорта Хитроу, сообщается на сайте компании.

"С 5 по 6 августа 2019 года ожидается забастовка персонала аэропорта Хитроу в Лондоне. Ее организуют работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно забастовка может продлиться до 48 часов. В дни проведения забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов. В связи с этим "Аэрофлот" отменяет рейсы SU2582/SU2583 5 и 6 августа в/из Хитроу", — говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик.

Кроме того, по данным компании, ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропортов Хитроу и Гатвик. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено.

"Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Лондона 5 и 6 августа 2019 года, прибывать на регистрацию заблаговременно – не менее чем за четыре часа до времени вылета", — говорится в сообщении.