МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Россияне за первое полугодие 2019 года потратили на покупку иномарок 1 триллион рублей, что составляет 90% от всего российского рынка, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно оценке аналитического агентства "Автостат" за 6 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 598 тысяч новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 1,06 триллиона рублей, что составляет 90% от всей емкости российского рынка", — говорится в сообщении.

При этом лидирует в рейтинге "Автостата" марка KIA, за полгода россияне потратили на эти автомобили 148 миллиардов рублей. На втором месте находится японская Toyota — 119 миллиардов рублей, на третьем — Hyundai с показателем 107 миллиардов рублей. Кроме этого, жители России потратили 87 и 81 миллиард рублей соответственно на покупку новых машин немецких премиум-марок – Mercedes-Benz и BMW.

Как отмечают эксперты "Автостата", на долю этих пяти брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в первом полугодии нынешнего года.