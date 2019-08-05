ЛОНДОН, 5 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Сотрудники лондонского аэропорта Хитроу отложили забастовку, запланированную на вторник, сумев добиться улучшенного предложения от работодателя по оплате труда, говорится в заявлении профсоюза Unite the Union.

Как отметили в профсоюзе, детали улучшенного предложения не будут раскрываться, пока все сотрудники не ознакомятся с ним и не проголосуют в его пользу.

При этом Unite заявил, что намеченные на 23 и 24 августа акции протеста остаются в силе до тех пор, пока не станут известны результаты голосования по улучшенному предложению.

Ранее Хитроу объявил об отмене 177 рейсов в понедельник, а также предупредил пассажиров о возможных отменах рейсов в понедельник и вторник.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" также скорректировала свое расписание в связи с забастовкой, отменив рейсы SU2582/SU2583 из Москвы в Лондон. Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик.

Персонал аэропорта Хитроу недоволен тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась это делать. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта.