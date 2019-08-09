МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в пятницу утром на фоне непогоды, следует из данных "Яндекс.Расписания".

По информации на 7.00 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, один отменен, в "Домодедово" девять рейсов задержано, два отменено, в "Шереметьево" задержано шесть рейсов.

Ранее синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, дождь пройдет на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, до 18.00.