Поезда, которые ходят сейчас на Крымском мосту - технологические, объяснили строители
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг /ПРАЙМ/. Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с лета 2018 года, прокомментировали РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост" появление в интернете видео с поездом на мосту.
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.
"На железнодорожной части Крымского моста продолжается устройство верхнего строения пути. Рельсы, уложенные между двумя берегами, в настоящее время — это технологический путь для рабочих составов строителей. По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — сообщили в инфоцентре.
"Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года", — добавил собеседник.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае 2018 года.
https://1prime.ru/transport/20190809/830229943.html