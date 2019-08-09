СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг /ПРАЙМ/. Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с лета 2018 года, прокомментировали РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост" появление в интернете видео с поездом на мосту.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.

"На железнодорожной части Крымского моста продолжается устройство верхнего строения пути. Рельсы, уложенные между двумя берегами, в настоящее время — это технологический путь для рабочих составов строителей. По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — сообщили в инфоцентре.

"Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года", — добавил собеседник.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае 2018 года.