МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. ВТБ закрыл сделку по приобретению 50% плюс 1 акция группы компании Рустранском (РТК), говорится в сообщении РТК в пятницу.

"Банк ВТБ и акционеры группы компаний Рустранском закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК", — говорится в сообщении.

О том, что ВТБ договорился о приобретении 50% плюс 1 акция РТК стало известно в начале июня.

"Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса и, в частности, сохранить лидирующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

Группа компаний РТК – лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке холдинга — 68 тысяч единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.