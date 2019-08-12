МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до 5 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

"Разработчиками первого в мире беспилотного катафалка выступили студенты одного из вузов Сибири…. Проект будет отправлен на доработку, также НТИ "Автонет" даст возможность команде проконсультироваться с более опытными профессионалами из "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других компаний", — рассказал собеседник агентства.

Образец был создан на базе Lada Kalina.

Национальная технологическая инициатива — это программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В частности, задачей "Автонета" является поиск, отбор и выращивание перспективных проектов в транспортной сфере.

Уже сегодня в этой НТИ есть проект беспилотных снегоуборщиков и комбайнов, поступают предложения по технологиям складской беспилотной техники. "В ближайшем будущем цифровизация затронет и похоронную отрасль. Вполне возможно, что и в ней могут появиться высокоавтоматизированные транспортные средства. Однако необходима очень серьезная экспертиза по их применению", — отметили в "Автонете".