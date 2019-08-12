МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Глава МИД Германии Хайко Маас был вынужден вылететь на запасном самолете на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке из-за очередной неполадки с правительственным самолетом ФРГ, сообщает ВВС Германии.

Лайнер Airbus A321, на котором министр планировал совершить поездку, оказался неисправен.

"Министр иностранных дел Хайко Маас направляется на заседание СБ ООН на (Airbus – ред.) A319. Запланированный A321 был заменен в Берлине из-за дефекта вентиляционного клапана на крыле", — говорится в сообщении ВВС в Twitter. Сообщается, что неисправность в Airbus A321 уже устранена.

В апреле неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором Маас прилетел в Нью-Йорк из Берлина. Тогда проблема возникла с колесом шасси воздушного судна, после приземления лайнер оказался не в состоянии самостоятельно парковаться.

В начале марта Маас, находившийся с визитом в Мали, не смог вовремя вылететь в Германию из-за очередной поломки правительственного лайнера. В январе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также не мог вернуться в Берлин из рабочей поездки в Эфиопию из-за дефекта правительственного самолета "Теодор Хойс".

В конце ноября прошлого года правительственный лайнер Airbus А340 "Конрад Аденауэр" канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.

В феврале издание Spiegel сообщило, что министерство обороны Германии планирует обновить правительственный авиапарк и закупить три новых лайнера после многочисленных неудач, связанных с поломками и неисправностями правительственных самолетов.