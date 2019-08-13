МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Гонконга во вторник изменит расписание рейсов, что приведет к изменениям в движении воздушных судов, соответствующее заявление опубликовано на сайте воздушной гавани.

В понедельник днем аэропорт перестал функционировать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Ранее издание RTHK со ссылкой на заявление администрации аэропорта заявило, что международный аэропорт Гонконга возобновит работу во вторник в 6.00 по местному времени (1.00 мск).

"Международный аэропорт Гонконга внесет изменения в расписание рейсов сегодня (13 августа), что повлияет на воздушное сообщение. Пассажирам следует обращать внимание на последние сообщения о полетах на сайте аэропорта и в мобильном приложении", — говорится в заявлении. Пассажиров просят уточнять время рейсов перед прибытием в аэропорт.

Как сообщалось ранее, основная масса протестующих уже покинула территорию аэропорта, заявив, что они достигли своей цели, нарушив работу транспортного хаба, который является одним из самых загруженных в мире.

После очередных ожесточенных столкновений, которые произошли в минувшие выходные между правоохранителями и противниками законопроекта об экстрадиции, протестующие начали призывать людей присоединиться к демонстрациям, чтобы показать свое недовольство действиями сотрудников полиции. В воскресенье около 40 человек с обеих сторон пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.