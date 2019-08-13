МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Японские материалы, применяющиеся для изготовления решеток реверсивных устройств двигателя ПД-14, заменят российскими в 2020 году, сообщает компания "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК).

"В соответствии с планом по импортозамещению комплектующих изделий и материалов для двигателя ПД-14 вместо японского углеродного материала для изготовления решеток реверсивных устройств подобран отечественный материал производства фирмы UMATEX. В 2019 году планируется провести комплекс мероприятий для внедрения данного материала в производство. В 2020 году запланировано начало серийного производства решеток из отечественного углеродного волокна", — говорится в статье, опубликованной в корпоративном журнале "Пермские авиационные двигатели".

Отмечается, что на первом этапе планируется изготовить два комплекта решеток из отечественного материала.

"Один комплект решеток реверсивных устройств предназначен для испытаний на прочность, которые будут проведены в АО "Авиадвигатель". Второй комплект планируется установить на двигатель ПД-14, продолжающий летные испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ", — сообщается в материале.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать с 2020 года.