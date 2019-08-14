МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо, направленное в Минтранс и Минпромторг.

Издание отмечает, что экологические проблемы автотранспорта обсуждались в Госдуме еще в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина.

По информации газеты, депутат предложила Минпромторгу и Минтрансу "проработать вопрос о "законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации".

"О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется", — пишет газета.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса изданию, предложения от комитета получены и прорабатываются.

"Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", — отметили в Минпромторге.