МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо, направленное в Минтранс и Минпромторг.
Издание отмечает, что экологические проблемы автотранспорта обсуждались в Госдуме еще в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина.
По информации газеты, депутат предложила Минпромторгу и Минтрансу "проработать вопрос о "законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации".
"О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется", — пишет газета.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса изданию, предложения от комитета получены и прорабатываются.
"Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", — отметили в Минпромторге.
https://1prime.ru/transport/20190814/830235877.html