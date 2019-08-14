МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" проводит тендер максимальной стоимостью 188 миллионов долларов для обеспечения бесперебойной эксплуатации 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов на портале госзакупок.

"Приобретение услуг с оплатой по ставке с летного часа за доступ к Pool (обменный фонд исправных компонентов – ред.), ТОиР (техобслуживание и ремонт – ред.) компонентов, аренде Home Base Stock (перечень компонентов – ред.) и прочих услуг по ТОиР, необходимых для обеспечения бесперебойной эксплуатации парка ВС типа RRJ-95B", — говорится в заявке.

Тендер разбит на три лота, стоимостью 136,2 миллиона, 18,3 миллиона и 33 миллиона долларов соответственно.

Итоги торгов планируется подвести 18 сентября, заявки от претендентов принимаются по 3 сентября.