МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Вылетевший из Жуковского в Симферополь самолет А-320 совершил жесткую посадку после взлета в Подмосковье, на борту находились более 100 пассажиров, идет эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Airbus-320, вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет выкатился со взлетной полосы после попаданию неизвестного предмета.

"Идет эвакуация людей", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находились более 100 пассажиров.