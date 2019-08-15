МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, предварительно, остались живы, у самолета загорелся двигатель, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двигатель самолета в Подмосковье загорелся после взлета. Отмечается, что двигатель загорелся из-за попадания птицы.