МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, предварительно, остались живы, у самолета загорелся двигатель, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатель самолета в Подмосковье загорелся после взлета. Отмечается, что двигатель загорелся из-за попадания птицы.
https://1prime.ru/transport/20190815/830239279.html