ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг /ПРАЙМ/. Экстренная посадка самолета "Уральских авиалиний" в подмосковном Жуковском произошла из-за попадания птиц в двигатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", – сказала собеседница агентства.

Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет.