МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Пассажиры, эвакуированные из А321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в подмосковном Жуковском, сейчас находятся на поле, решается вопрос их размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Пассажиры самолета пока находятся на кукурузном поле, решает вопрос размещения пассажиров", — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.