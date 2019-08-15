МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"За помощью к врачам с ушибами обратились, предварительно, два человека", — сказали там.

Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели. На борту находились 234 человека.