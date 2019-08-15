МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Помощь пострадавшим при экстренной посадке самолета А321 в Подмосковье оказывается на месте, госпитализированных, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи, четыре бригады центра медицины катастроф и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте. По предварительным данным, погибших нет. Пока госпитализированных нет", — сказали в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.