МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

По ее словам, 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области совершил аварийную посадку Airbus, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро") — Симферополь.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщила Короткова.

Она добавила, что на место выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.