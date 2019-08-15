МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Первая партия багажа с аварийно севшего самолёта "Уральских авиалиний" доставлена в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

"Росавиация сообщает, что в аэропорт Жуковский доставлена первая партия багажа с совершившего сегодня аварийную посадку воздушного судна А321. В настоящее время осуществляется процедура идентификации багажа", — сказала собеседница агентства.

После багаж будет доставлен владельцам по адресам, указанным в заявлениях. Также свой багаж пассажиры могут забрать самостоятельно в аэропорту.

"В ближайшее время в аэропорт будет доставлена следующая партия багажа с рейса", — добавила собеседница агентства.