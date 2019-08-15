МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Пятьдесят восемь человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле близ подмосковного аэропорта Жуковский, уже вылетели в Симферополь другим рейсом, 77 человек от полета отказались, сообщается на сайте ГУ МЧС Подмосковья.

"По состоянию на 20.25 улетели 58 пассажиров рейсом №9105 "Уральских авиалиний" в город Симферополь; 77 пассажиров отказалось от полета; шесть человек улетают 16 августа; один человек остается госпитализирован в Раменской ЦРБ; 84 человека отпущены домой для проведения следственных мероприятий 16 августа", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первые семь пассажиров вылетели из Жуковского в Симферополь в 16.40, они уже прибыли в пункт назначения.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.