МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Министерство промышленности и торговли России собирается до конца 2020 года улучшить эксплуатационные свойства и летно-технические характеристики вертолета "Ансат", потратить на соответствующую опытно-конструкторскую работу планируется почти 230 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Целью проекта является модернизация многоцелевого вертолета для придания характеристик, обеспечивающих его конкурентоспособность и устойчивый сбыт в ближайшие 25-30 лет на внутреннем и мировом рынках", — говорится в заявке. При этом указывается, что общий объем поставок до 2025 года оценивается в 265 вертолетов, а до 2030 года — 486 вертолетов.

Согласно документам, обеспечение расширения эксплуатационных характеристик вертолета "Ансат" включает "увеличение емкости топливных баков и установки дополнительного топливного бака в пассажирском салоне вертолета". Все работы, в том числе стендовые, наземные и летные испытания необходимо провести до конца 2020 года.

Исполнителя планируется определить в сентябре по итогам открытого конкурса.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов. Завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тысячи метров.