МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Советник генерального директора РЖД Владислав Жданов вошел в совет директоров АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания РЖД), а его состав, в свою очередь, покинул экс-советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер, следует из сообщения на сайте компании.

"Действующий состав совета директоров АО "ФГК" избран внеочередным общим собранием акционеров общества 12 августа 2019 года в количестве девяти человек", — говорится в сообщении.

При этом в обновленном составе совета не оказалось Тайчера, который в июле покинул пост советника гендиректора РЖД на общественных началах. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщала, что отказала и отложила рассмотрение ходатайства структуре бывшего главы ФГК и действующего советника гендиректора РЖД Тайчера — "ТФМ-Гарант" — в покупке лизинговой компании "Трансфин-М" (ТФМ). Регулятор поставил условие: полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности.

Жданов, который вошел в совет директоров, ранее, в 2015-2018 годах, был также советником президента, вице-президента и заместителем гендиректора компании "Алроса".

В совет директоров ФГК также снова вошли заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, исполнительный директор ООО "Развитие правовых систем" Юрий Берестнев (независимый директор), глава департамента экономики РЖД Владимир Гапонько, управляющий директор по инфраструктурным проектам "Ростеха" Виктор Кирьянов, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров (независимый директор), начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами РЖД Вера Евсегнеева, председатель правления ФГК Виктор Воронович, а также глава департамента бизнес-консультирования Аналитического центра при правительстве РФ Любовь Нисенбойм.

ФГК — один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании — предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Общий вагонный парк ФГК составляет 134 тысячи единиц подвижного состава.