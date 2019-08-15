МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Сеть скоростных федеральных дорог под управлением госкомпании "Автодор" увеличится более чем на 200 километров к концу 2019 года, говорится в сообщении компании.

"По итогам 2019 года сеть скоростных федеральных дорог в России, которые находятся в управлении госкомпании "Автодор", увеличится на 201,8 километра за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и реконструкции существующих", — говорится в сообщении.

На расширенном заседании правления "Автодора" в четверг были приведены следующие данные о готовности скоростных дорог: в эксплуатацию введено 55,7 километра дорог, большая часть из которых пришлась на трассу М-11 "Москва — Санкт-Петербург", а 103,4 километра находятся в высокой степени готовности.

В ходе заседания председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко отметил, что компания построила 1053 километра скоростных дорог за 10 лет, при этом в планах на следующие шесть лет построить 1,7 тысячи километров дорог.