МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.

В начале июля прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга. Сообщалось о гибели двух пассажиров. Южное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что на затонувшем катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек. Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Пуликовский позднее рассказал о том, что на следующий день после трагедии в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.

"Есть "пробел" в регулировании — эти мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Здесь есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС России и Минтрансом России, так как ГИМС подчиняется МЧС, а контролирующие транспортные ведомства – Минтрансу. Между тем, владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние", — рассказал замглавы РПСМ.

"Сегодня очень широко используется видеонаблюдение и видеофиксация. Аналогично камерами можно оборудовать причалы маломерных судов и пляжи, где они берут пассажиров", — считает Ковальчук. Он отмечает, что видеонаблюдение позволило бы оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а видеофиксация – расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.

Ковальчук считает, что на мелкие прогулочные суда должна быть распространена система контроля, действующая в отношении морского флота, когда судну, находящемуся в плохом техническом состоянии, просто не разрешают выход из порта.

Ковальчук также обратил внимание на низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости – они составляют от 500 до 1000 рублей. "Безусловно, их необходимо повышать, нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка", — уверен эксперт.