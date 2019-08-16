КРАСНОЯРСК, 16 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" известила аэропорт Толмачево в Новосибирске об отмене на один день двух рейсов — из московского Домодедово в Толмачево и обратно; пассажиров доставила авиакомпания "ИрАэро", сообщили РИА Новости в аэропорту Толмачево.

"Мы не знаем, по какой причине. У нас есть телеграмма от "Уральских авиалиний", где сказано об отмене рейсов на один день", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пассажиры доставлены из Домодедово в Толмачево и обратно бортами авиакомпании "ИрАэро".

Самолет А321 "Уральских авиалиний", который в четверг выполнял рейс из Жуковского в Симферополь, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели нарушило его работу, лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали.