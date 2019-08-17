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ВАШИНГТОН, 17 авг /ПРАЙМ/. Электронная система службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.

"В системе службы таможенного и пограничного контроля возникла проблема, которая, как представляется, влияет на несколько аэропортов, включая LAX (главный аэропорт Лос-Анджелеса – ред.). Офицеры обрабатывают пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения информации о том, как это повлияло на рейс", — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта РИА Новости не стали сообщать детали происходящего.

"Вам следует обратиться в СТПК за подробностями. Мы опубликовали это для информирования наших пассажиров, чтобы они следили за расписанием, потому что там могут быть изменения", — сказал представитель пресс-службы аэропорта.

Он отказался ответить на вопрос, повлиял ли уже сбой на расписание.

РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в СТПК по Лос-Анджелесу.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса является одним из самых крупных в США и в мире. В 2018 году его услугами воспользовались более 87,5 миллиона пассажиров – это второй показатель в США и четвертый в мире.