ВАШИНГТОН, 17 авг /ПРАЙМ/. Причиной сбоя электронной системы учета граждан на границе в США не были злонамеренные действия, заявили в службе таможенного и пограничного контроля страны.

"Пострадавшие системы возвращаются в работу, (данные о) пассажирах обрабатываются. Служба продолжит следить за инцидентом. Нет никаких признаков того, что нарушение было злонамеренным по своей природе", — говорится в сообщении ведомств в Twitter.