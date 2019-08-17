ХАБАРОВСК, 17 авг — ПРАЙМ. Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В субботу около 10 часов (3.00 мск) из аэропорта Хабаровск вылетел L-410, принадлежащий компании "Хабаровские авиалинии", через час после вылета судно вернулось в аэропорт по техническим причинам. На борту было 15 человек, из них два члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет выполнял рейс "Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян". Пассажиров пока не отправили к месту назначения.

Он отметил, что Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.