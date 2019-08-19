МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Делать выводы о жесткой посадке самолета Boeing в армянском Гюмри преждевременно, заявила журналистам представитель авиакомпании "Победа".

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Ведомство уточнило, что на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".

"Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно", — сказала представитель "Победы".