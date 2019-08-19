МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Резервный самолет российской авиакомпании "Победа" летит в Гюмри после инцидента при посадке в аэропорту этого армянского города, сообщила журналистам представитель компании.

"Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса", — добавила она.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник вечером сообщил, что самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри. Ведомство уточнило, что на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".

В свою очередь представитель "Победы" отметила, что делать выводы о жесткой посадке преждевременно. По ее словам, "есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки".