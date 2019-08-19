МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") опровергает жесткую посадку самолета в армянском Гюмри, сообщила журналистам представитель компании.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".

"Победа" опровергает информацию о жесткой посадке в Гюмри. На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", — сказала представитель.

Она отметила, что резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса.