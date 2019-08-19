ЕРЕВАН, 19 авг /ПРАЙМ/. Прибытие в аэропорт "Ширак" армянского города Гюмри резервного самолета авиакомпании "Победа" ожидается в 01.45 мск, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Армения — Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. Представитель авиакомпании опровергла информацию о жесткой посадке. По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.

"Прибытие резервного самолета ожидается в 02.45 (01.45 мск). Сейчас аэропорт "Ширак" работает в штатном режиме. Отмененных рейсов нет", — сказала Ованнисян.

ЗАО "Армения — Международные аэропорты" эксплуатирует аэропорты "Звартноц" (в Ереване) и "Ширак" (в Гюмри) в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключенным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины Эдуардо Эрнeкяну.