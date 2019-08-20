МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в 10-дневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации.

"В случае если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности", — говорится в пояснительной записке.

Разработчики поясняют, что среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов, совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При этом, по данным авторов инициативы, в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит автовладельцам своевременно быть проинформированными о совершенном правонарушении, воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.