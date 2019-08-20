САРАТОВ, 20 авг /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Новый международный аэропорт "Гагарин" вблизи Саратова во вторник утром начнет обслуживать все рейсы, которые переведут из закрываемого международного аэропорта "Саратов Центральный".

ВСЕ РЕЙСЫ В "ГАГАРИН"

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Первый тестовый пассажирский рейс Внуково — "Гагарин" — Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа".

Как сообщила пресс-служба оператора нового аэропорта АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов"), все рейсы из старого в новый аэропорт переводятся с 08.00 (07.00 мск) вторника, а первый рейс выполнит низкобюджетная авиакомпания "Победа" из московского аэропорта "Внуково".

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин", во вторник 20 августа, помимо первого рейса "Победы", ожидается еще семь внутренних рейсов на прилет, в том числе шесть рейсов из Москвы, один из Сургута, которые выполнят авиакомпании "Аэрофлот", S7, Pegas Fly и Utair. На вылет планируются семь внутренних рейсов, все они в Москву. Кроме того, в день открытия будет совершен первый международный рейс в турецкую Анталью и обратно, его выполнит Pegas Fly.

Пресс-служба главы региона в конце июня сообщала, что губернатор Валерий Радаев надеется, что "Аэрофлот" согласится сделать свой лоукостер "Победа" базовой авиакомпанией аэропорта "Гагарин". Кроме того, в конце июня также сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым предложил ему сделать "Победу" базовой авиакомпанией аэропорта "Гагарин".

Строительство саратовского аэропорта представляет собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта оценивалась в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность пассажирского терминала составит один миллион человек в год, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров.

Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность три тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.

ПОЛЕТЫ ИЗ ЦЕНТРА САРАТОВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Саратовских авиалиний", которые являются оператором старого международного аэропорта "Саратов Центральный", расположенная в самом центре Саратова воздушная гавань закрывается в 08.00 (07.00 мск) во вторник.

"Последний рейс из аэропорта будет осуществлен авиакомпанией S7 в 05.10 (4.10 мск). Все последующие взлетно-посадочные операции будут производиться в международном аэропорту "Гагарин", — сказала собеседница агентства.

Согласно распоряжению правительства РФ, официально решение о закрытии аэродрома гражданской авиации "Саратов" для обслуживания воздушных судов вступит в силу 21 августа, с того же дня эта воздушная гавань исключается из перечня аэропортов федерального значения.

Аэропорт "Саратов Центральный" эксплуатируют "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая прошлого года аннулирован сертификат эксплуатанта. Тогда компания прекратила полеты, провела массовые сокращения, ее покинул 561 сотрудник. "Саратовские авиалинии" уже уведомили центр занятости о предстоящем сокращении 394 из 430 работников в связи с прекращением полетов в "Саратове Центральном", сокращения начнутся с 26 августа.

Аэропорт "Саратов Центральный" 19 сентября мог отметить 88 лет со дня создания. Он прошел путь от базы сельхозавиации до современного международного аэропорта с широкой географией полетов в страны Азии, Европы и Африки. В 2015-2018 годах из аэропорта Саратова осуществлялись полеты в Москву, Анапу, Геленджик, Волгоград, Минводы, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, а также в Чехию, Македонию, Турцию, Грецию, Болгарию, Германию, Израиль, Армению и Грузию. По данным пресс-службы, в разные годы пассажиропоток превышал 700 тысяч человек.