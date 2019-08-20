САРАТОВ, 20 авг /ПРАЙМ/. Сокращение числа рейсов в новом саратовском аэропорту "Гагарин", о чем писали СМИ, объясняется использованием более вместительных среднемагистральных самолетов, заявил гендиректор частного инвестора УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Газета отмечала, что в зимнем расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 нет рейсов в Саратов. Позднее представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что компания добавит 20 августа в систему бронирования рейсы в новый саратовский аэропорт "Гагарин".

"Целью строительства аэропорта "Гагарин" был переход на современные, комфортные и более вместительные среднемагистральные воздушные суда. Логично, что с запуском "Гагарина" авиакомпании сразу воспользовались этой возможностью и перешли на выполнение рейсов на Airbus A-320 и Boeing 737, вместимость которых почти в два раза выше региональных самолетов", — процитировали РИА Новости слова Чудновского в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов".

"Это, в свою очередь, приводит к сокращению частотности при обслуживании текущего пассажиропотока… Использование более вместительных самолетов снижает себестоимость рейсов на 30%. Представитель S7 заявил, что для них обслуживание стало дешевле на 10% при использовании в Саратове новых типов самолетов. На наш взгляд, это открывает возможности для снижения цен и роста пассажиропотока", — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Первый тестовый пассажирский рейс Внуково — "Гагарин" — Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". Обслуживание авиакомпаний и пассажиров началось в "Гагарине" в 8.00 (7.00 мск) вторника.

Строительство саратовского аэропорта представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта оценивалась в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.