САРАТОВ, 20 авг /ПРАЙМ/. Саратовская таможня увеличила в семь раз пропускную способность в новом международном аэропорту "Гагарин" по сравнению со старым аэропортом "Саратов Центральный", сообщило Приволжское таможенное управление.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа международного аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого международного аэропорта "Саратов Центральный". Обслуживание авиакомпаний и пассажиров началось в "Гагарине" в 8.00 (7.00 мск) вторника, куда перевели все рейсы из старого аэропорта.

"Новый аэропорт "Гагарин" открылся для выполнения международных полетов воздушных судов. На его территории установлен воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России… Всего же в течение часа таможенный контроль в аэропорту "Гагарин" могут пройти до 270 человек. Это почти в семь раз больше, чем на старом воздушном пункте пропуска", — говорится в сообщении.

Уточняется, что таможенный контроль обеспечивается должностными лицами саратовской таможни. Пункт пропуска оснащен всем необходимым оборудованием, пассажиры международных рейсов могут воспользоваться информационным терминалом для получения консультации по вопросам оформления таможенной декларации.

В таможенном управлении добавили, что в первом международном рейсе во вторник саратовские таможенники оформили 188 пассажиров на чартерный рейс в Анталью.